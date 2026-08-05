Polonya'da Traktörle Tren Çarpıştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Polonya'da Traktörle Tren Çarpıştı

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alkollü traktör sürücüsü, trenle çarpışarak 500 yolcunun hayatını tehlikeye attı. Yaralı yok.

Polonya'da 500 kişinin bulunduğu yolcu treni, hemzemin geçidi geçemeyen saman balyalarıyla yüklü traktörü biçti. Traktör sürücünün alkollü olduğu öğrenilirken, can kaybı yaşanmamasıyla facianın eşiğinin dönüldü.

Polonya'nın Czarlin köyünde hemzemin geçitten bariyerler kapandığı sırada geçiş yapmaya çalışan saman balyalarıyla yüklü traktör, kazaya davetiye çıkardı. Yaklaşık 500 kişinin bulunduğu bir yolcu treni, geçiş sırasında hemzemin geçitte duran saman yüklü traktöre çarptı. O anlar kameraya saniye saniye yansırken, traktörün römorkundaki saman balyaları etrafa savruldu. Polonya Demiryollarından yapılan açıklamada, traktör sürücüsünün alkollü olduğu ve yüzlerce kişinin hayatını tehlikeye attığı ifade edildi. Açıklamada, "Belirgin şekilde yanıp sönen kırmızı ışık görülüyor ve bu da sürücü için hemzemin geçiş önünde durması gereken mutlak bir sinyaldir. Sürücü alkol etkisindeydi, sinyalizasyonu tamamen görmezden geldi, geçidin ortasında durdu" ifadeleri kullanıldı. Kazadan ölen ya da yaralanan olmadığı aktarıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Polonya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Polonya'da Traktörle Tren Çarpıştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kırım’da asker ateş açtı: 4 ölü Kırım'da asker ateş açtı: 4 ölü
Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu Asfalt şantiyesindeki ihmal, şantiye şefinin sonu oldu
Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi Yapay zekaya meydan okudu: Çalması için 100 Bitcoin verdi
Derin Mermerci’den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu Derin Mermerci'den olay yaratacak açıklama: Önce yalı, şimdi de bu
SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında SPK’nın yasakladığı referans sistemi Crypto.com’un Türkçe sayfasında
Özgür Özel rakam verdi İşte Yeni Parti’nin 5 günde topladığı bağış Özgür Özel rakam verdi! İşte Yeni Parti'nin 5 günde topladığı bağış

10:46
Messi çok fena yakalandı
Messi çok fena yakalandı
10:31
Avcılar Belediyesi’ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
Avcılar Belediyesi'ne operasyon: 13 şüpheli gözaltında
10:02
LGS tercih sonuçları açıklandı
LGS tercih sonuçları açıklandı
09:20
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
Şehit yakınları ve gaziler için yeni düzenleme! Maaşlar artıyor, haklar genişliyor
09:13
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular Şoke eden Rahmi Koç iddiası
70 bin TL hesap ödediler, mekandan kovuldular! Şoke eden Rahmi Koç iddiası
08:24
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon Veli Ağbaba’nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Veli Ağbaba'nın ağabeyi dahil 2 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2026 10:48:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Polonya'da Traktörle Tren Çarpıştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.