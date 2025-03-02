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Polonya Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gawkowski, Polonya Uzay Ajansı'na siber saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Polonya Uzay Ajansı'na (POLSA) siber saldırı düzenlendi. Polonya Dijitalleşme Bakanı Krzysztof Gawkowski, POLSA'nın bilgi teknolojisi altyapısına yetkisiz erişim tespit edildiğini duyurarak, "Saldırıya uğrayan sistemler güvenlik altına alındı. Siber saldırının arkasındaki kişi veya grupları tespit etmek için yoğun operasyonel faaliyetler sürüyor" dedi.

POLSA tarafından yapılan açıklamada, "Durum analiz ediliyor ve veri güvenliği için ajansın ağı derhal internetten kesildi" denildi. - VARŞOVA