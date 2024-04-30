Pompalı tüfekle berber dükkanını basan yaşlı adam, berber ve müşterisini öldürdü - Son Dakika
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Pompalı tüfekle berber dükkanını basan yaşlı adam, berber ve müşterisini öldürdü

Kütahya'da 80 yaşındaki bir adam, pompalı tüfekle berber dükkanına girerek berberi ve müşteriyi vurarak öldürdü. Olayın ardından zanlı gözaltına alındı.

30.04.2024 20:37
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Pompalı tüfekle berber dükkanını basan yaşlı adam, berber ve müşterisini öldürdü

KÜTAHYA - Kütahya'da pompalı tüfekle berber dükkanını basan 80 yaşındaki şahıs, berberi ve müşterisini vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Yunus Emre Mahallesi Saba Sokak'taki faaliyet gösteren berber dükkanına giden 80 yaşındaki Rıfat K., belirlenemeyen sebepten dolayı iş yerine rastgele ateş ederek, olay yerinden ayrıldı.

Silah seslerini duyan vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, 51 yaşındaki kuaför Necmi Aslan ile berberde müşteri olarak bulunan 60 yaşındaki Hüseyin Erden'in olay yerinde hayatlarını kaybettikleri belirledi.

Zanlı Rıfat K., olaydan kısa bir süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.

Cenazeler, olay yeri incelemesinin ardından Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Pompalı tüfekle berber dükkanını basan yaşlı adam, berber ve müşterisini öldürdü - Son Dakika

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