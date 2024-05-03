Pompalı tüfekle iş yerini bastılar: O anlar kamerada - Son Dakika
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Pompalı tüfekle iş yerini bastılar: O anlar kamerada

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfekle geri dönüşüm tesisini bastığı anlar kameralara yansıdı. İş yerini basan kişilerin, aracın eski sahipleri olduğu iddia edildi. Olay anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

03.05.2024 19:52  Güncelleme: 19:58
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Pompalı tüfekle iş yerini bastılar: O anlar kamerada

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde 3 kişinin pompalı tüfekle geri dönüşüm tesisini bastığı anlar kameralara yansıdı.

Kapaklı Bahçelievler Mahallesi'nde geri dönüşüm tesisi işleten M.A.'nın iş yerini, 45 gün önce Malkara'dan satın aldığı bir aracın eski sahipleri olduğu iddia edilen kişiler silahla bastı. Araca ve M.A. ile ailesinin polisi aramasını engellemek için telefonlarına el koymak isteyen O.Y., 'Bu arabayı yakarım burayı da yakarım' diyerek tehditler savurduğu iddia edildi.

M.A. ile 5 ay ortaklıkları olduğu öne sürülen O.Y.'nin ve 2 silahlı arkadaşının da bulunduğu kişileri M.A. ve ailesi sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamadılar. O anlar kameralar tarafından saniye saniye altına alındı.

İddiaya göre çöp kamyonetini kaçırmaya çalışan şahıslara engel olmaya çalışan M.A. ve yakınları zaman zaman ezilme tehlikesi geçirdi. Şahıslar, ihbarı üzerine olay yerine gelen polisi görünce geldikleri araçla kayıplara karıştı.

O an işletmede bulunan 2'si kadın 5 kişinin ise korku dolu anları iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken Kapaklı polisi kayıplara karışan şahısları arıyor. Olay yeri inceleme ekipleri geri dönüşüm tesisinde yaptıkları incelemede boş kovanları toplarken Cumhuriyet Savcısının talimatıyla hareket geçen polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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