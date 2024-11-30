Pompalı Tüfekle Saldırı: Gazetecilere 'Meşhur' Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Pompalı Tüfekle Saldırı: Gazetecilere 'Meşhur' Dedi

Geniş Video İzle

Sakarya'da pompalı tüfekle eve saldıran M.K., polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı.

30.11.2024 14:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pompalı tüfekle eve saldırı düzenlemişti: Polise yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere: "Ben meşhur olalı çok oldu"

SAKARYA - Sakarya'nın Karapürçek ilçesinde geçtiğimiz hafta bir eve pompalı tüfekle saldırı düzenleyen şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Kovalamaca esnasında yakalanan ve pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen şahsı ekipler ikna ederek gözaltına aldı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen şahıs, adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi.

Olay, 24 Kasım Pazar günü gece saatlerinde Karapürçek ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Altın Sokak'ta meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, F.B.'ye ait iki katlı evin alt katına kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle ateş açıldı. Evdekilerin korku dolu anlar yaşadığı olayda, tüfekten çıkan saçmalar evin camlarına hasar verdi. Polis ekipleri, saldırının ardından kaçarak kayıplara karışan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerce yapılan çalışma neticesinde şüphelinin kimliği belirlendi.

Yakalanınca tüfeği kafasına dayadı

Harekete geçen polis ekipleri ile şahıs arasında kovalamaca yaşandı. Şifalı Su Sokak üzerinde yakalanan ve elindeki pompalı tüfeği kafasına dayayarak direnen M.K. isimli şahsı ikna eden polis ekipleri yakalayarak gözaltına aldı. Pompalı tüfek ile birlikte 16 adet dolu fişekte ele geçirildi.

Gazetecilere: "Ben meşhur olalı çok oldu"

İfadesinin alınmasına yönelik 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından aranması olduğu da öğrenilen M.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şahıs, cezaevine gönderildiği esnada adliyede kendisini görüntüleyen gazetecilere, "Ben meşhur olalı çok oldu" dedi.

Pompalı Tüfekle Saldırı: Gazetecilere \'Meşhur\' Dedi
Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Karapürçek, Politika, Güvenlik, Olaylar, 3-sayfa, Sakarya, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pompalı Tüfekle Saldırı: Gazetecilere 'Meşhur' Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:01 Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı’nı terör örgütü PKKYPG’ye bırakıp çekildi Suriye rejim güçleri, Halep Uluslararası Havalimanı'nı terör örgütü PKK/YPG'ye bırakıp çekildi
13:39 Beşiktaş’tan ayrılan Samet Aybaba’dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum Beşiktaş'tan ayrılan Samet Aybaba'dan zehir zemberek sözler: Hakkımı helal etmiyorum
12:48 Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep’ten çekiliyor Suriye rejimi, muhaliflerin kontrolüne geçen Halep'ten çekiliyor
12:12 15 yaşındaki kız, Marmaray’ın önüne atladı Dehşet anları kamerada 15 yaşındaki kız, Marmaray'ın önüne atladı! Dehşet anları kamerada
10:54 Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye’yi bekleyen büyük tehlike Suriye ve Rus savaş uçaklarının misillemesi sonrası Türkiye'yi bekleyen büyük tehlike
16:46 Beşiktaş, Hasan Arat’ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya Beşiktaş, Hasan Arat'ın istifası sonrasında büyük tehlikeyle karşı karşıya
16:28 Hakkında soruşturma başlatılmıştı Özgür Özel’den ilk açıklama Hakkında soruşturma başlatılmıştı! Özgür Özel'den ilk açıklama
16:23 Ünlü otel zinciri resmen iflas etti Ünlü otel zinciri resmen iflas etti
16:21 Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor Mauro Icardi ve Wanda Nara boşanamıyor
16:18 BOTAŞ’tan doğal gaz tarifesi duyurusu BOTAŞ'tan doğal gaz tarifesi duyurusu
16:08 Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı’nda aldı Ev hapsi cezası kaldırılan Mehmet Ali Erbil soluğu İstanbul Boğazı'nda aldı
16:03 Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti Kar fırtınasına yakalanan 22 yaşındaki Youtuber donarak hayatını kaybetti
16:02 Giovanni van Bronckhorst’un Beşiktaş’tan alacağı tazminat ortaya çıktı Giovanni van Bronckhorst'un Beşiktaş'tan alacağı tazminat ortaya çıktı
15:58 Edirne’de el freni unutulan araç sahibine çarptı Edirne'de el freni unutulan araç sahibine çarptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.11.2024 14:39:51. #1.12#
SON DAKİKA: Pompalı Tüfekle Saldırı: Gazetecilere 'Meşhur' Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.