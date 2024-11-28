Portakal Krizi: Heimlich ile Hayata Döndü - Son Dakika
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Portakal Krizi: Heimlich ile Hayata Döndü

Elazığ'da nefes alamayan müşteri, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. O anlar kameraya yansıdı.

28.11.2024 19:28
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Nefessiz kalan müşteri "sırtıma vurun" dedi, Heimlich manevrası ile hayata tutundu: O anlar kamerada

ELAZIĞ - Elazığ'da bir markette yediği portakal nefes borusuna kaçan şahıs, Heimlich manevrası ile kurtarıldı. Şahıs, "Az kalsın gidiyordum" derken, o anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, önceki gün Yazıkonak beldesinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir müşteri sırtına vurması için market sahibi Nizamettin Adağa'nın yanına geldi. Adağa nefes alamadığını gördüğü müşteriye müdahale etmeye başladı. Bir süre nefes alamayan müşteri, Adağa'nın Heimlich manevrası ile tekrar nefes almaya başladı. Müşterinin yediği portakal parçasının nefes borusuna kaçtığı öğrenildi.

Nefes borusuna portakal parçasın kaçan şahsı "Az kalsın gidiyordum" derken, o anlar, marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: İHA

Acil Durum, Güvenlik, 3-sayfa, Sağlık, Elazığ, Son Dakika

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