Portekiz\'de Orman Yangınlarında Can Kaybı 3\'e Yükseldi

Portekiz'de orman yangınlarıyla mücadele sırasında 1 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı 3'e yükseldi.

Portekiz'de Temmuz ayının ortasından bu yana orman yangınlarıyla mücadele sürüyor. Portekiz Sivil Savunma Servisinden yapılan açıklamada, Mirandela Belediyesinin kuzeyinde söndürme çalışmalarına katılan ve alevlerden kaçmaya çalışan 1 kişinin kullandığı iş makinesinden düşerek hayatını kaybettiği belirtildi. Orman yangınlarında yaşanan can kaybının 3'e yükseldiği aktarıldı. Sabugal Belediyesi yakınlarında çıkan yangınlarla mücadele sırasında ise 15 kişi yaralandı.

Ekipler 4 büyük yangınla mücadeleyi sürdürürken, en zorlu yangınların ülkenin kuzeyi ve merkezinde olduğu öğrenildi. - LİZBON