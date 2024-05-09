Posof, Mevsimlerin Değişimine Rağmen Renklerle Süsleniyor

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Ardahan'ın Posof ilçesi adeta renklerle süslenmiş özel bahçeyi aratmıyor. Mevsimlerin değişmesine rağmen Posof her mevsim görsel şölen oluşturuyor.

Yıllardır yaşanmayan ve bu yıl yaşanan yoğun kar yağışından sonra Nisan ayı ile birlikte havaların sıcaklığı Posof vadisinde ki karları eritti ve ağaçlar da çiçeklerini açmaya başladı. Mayıs ayının gelmesiyle 8 gün devamlı yağmur yağdı ama dağlardaki kar örtüsü hala duruyor. Ormanlar ve çayırlarla meralarda ki yeşillikler ve yeşilinde değişik tonları adeta insanlara baharın fotoğrafını sunuyor. - ARDAHAN