Posof, Mevsimlerin Değişimine Rağmen Renklerle Süsleniyor - Son Dakika
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Posof, Mevsimlerin Değişimine Rağmen Renklerle Süsleniyor

Posof, Mevsimlerin Değişimine Rağmen Renklerle Süsleniyor

Ardahan'ın Posof ilçesi, her mevsimde görsel bir şölen sunuyor. Nisan ayıyla birlikte havaların ısınmasıyla karlar eriyip ağaçlar çiçek açmaya başladı. Mayıs ayında ise 8 gün boyunca yağmur yağmasına rağmen dağlardaki kar örtüsü hala duruyor. Ormanlar, çayırlar ve meralardaki yeşillikler, farklı tonlarıyla baharın fotoğrafını insanlara sunuyor.

09.05.2024 13:44
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Ardahan'ın Posof ilçesi adeta renklerle süslenmiş özel bahçeyi aratmıyor. Mevsimlerin değişmesine rağmen Posof her mevsim görsel şölen oluşturuyor.

Yıllardır yaşanmayan ve bu yıl yaşanan yoğun kar yağışından sonra Nisan ayı ile birlikte havaların sıcaklığı Posof vadisinde ki karları eritti ve ağaçlar da çiçeklerini açmaya başladı. Mayıs ayının gelmesiyle 8 gün devamlı yağmur yağdı ama dağlardaki kar örtüsü hala duruyor. Ormanlar ve çayırlarla meralarda ki yeşillikler ve yeşilinde değişik tonları adeta insanlara baharın fotoğrafını sunuyor. - ARDAHAN

Kaynak: İHA

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