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Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nda Kaçakçılara Göz Açtırılmıyor - Son Dakika
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Posof Türkgözü Sınır Kapısı'nda Kaçakçılara Göz Açtırılmıyor

Türkiye'nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısında gümrük görevlileri, kaçakçılara göz açtırmıyor. Gürcistan'dan Türkiye'ye giriş yapmakta olan şahıslar ve araçlar, gümrükten geçtikten sonra riskli olarak değerlendirilince x-ray cihazına yönlendiriliyor. Yapılan aramalarda kol saati, kalemler ve kalem kutuları gibi kaçak eşyalar ele geçirildi. Yakalanan 35 kaçak eşyanın gümrüklenmiş değeri 1 milyon 8 bin 258 TL olarak belirlendi ve şahıslar hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Posof Türkgözü Sınır Kapısı\'nda Kaçakçılara Göz Açtırılmıyor
10.01.2024 - 12:40,
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Türkiye'nin Kafkaslara açılan Posof Türkgözü sınır kapısı gümrük görevlileri kaçakçılara göz açtırmıyor.

Türkiye ile Gürcistan arasındaki Türkgözü sınır kapısından Gürcistan dan Türkiye'ye giriş yapmakta olan şahıslar ve araçlar araçlar gümrükten sicil işlemlerine müteakip riskli olduğu değerlendirilince x-ray cihazına yönlendirildi. Araçta yapılan arama sonucu kol saati, kalemler ve kalem kutuları bulundu. Yakalanan 35 kaçak eşyaların gümrüklenmiş değerinin 1 milyon 8 bin 258 TL olduğu belirtilerek şahıslar hakkında Posof Cumhuriyet Savcılığına 5607 sayılı kanuna muhalefetten suç duyurusunda bulunuldu. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Gürcistan, Türkiye, Suç, Kaçakçılık, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

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