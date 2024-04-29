Kate ve Prens William, sağlık sorunlarıyla mücadele ediyor

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Kate ve Prens William, Nisan 2011'deWestminster Abbey'de yapılan düğün töreni ile evlendi. Şimdi, Prensesin sağlık durumu nedeniyle çift, şimdiye kadar karşılaştıkları en büyük zorlukla yüzleşiyor. Kate, tedavi sürecinde zaman, alan ve gizlilik istiyor.

Bugün, Kensington Sarayı'nın sosyal medya hesabından, çiftin düğün gününden fotoğrafçı Millie Pilkington tarafından çekilmiş yeni bir fotoğraf paylaşıldı. Çiftin resmi düğün fotoğrafçısı Hugo Burnand olsa da, Pilkington da özel bir fotoğrafçı olarak görev almıştı.

Kate, geçtiğimiz ay zorlu birkaç aydan geçtiklerini açıklarken, William'ın desteğini övdü: "William'ın yanımda olması büyük bir teselli ve güvence." Dedi.

Prens, Paskalya tatilinden sonra işe dönüş yaparken, çocukları Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis ile kaliteli zaman geçirdi. Charlotte ve Louis'in doğum günleri de bu döneme denk geldi.

William ve Kate, Louis'in doğum günü için genç prensin düzenlenmemiş yeni bir fotoğrafını sosyal medyada paylaştı, böylece herhangi bir olumsuz tepkiyi önlemeyi amaçladılar.

Prens bu hafta Kuzey Doğu'da çeşitli etkinliklere katılacak. Özellikle, düşük karbonlu inşaat malzemeleri üreten bir şirketi ziyaret edecek ve Newcastle'da intihar riski taşıyan erkeklere yönelik ücretsiz tedavi sunan bir merkezin açılışını yapacak.

William ve Kate, 20 yılı aşkın süredir birlikte olup, İskoçya'daki St Andrews Üniversitesi'nde tanışarak önce arkadaş, sonra sevgili oldular. William, nişanlarını duyurdukları röportajda, "İkimiz de birlikte çok eğlenceli vakit geçiriyoruz, her ikimiz de mizah anlayışına sahibiz," demişti.