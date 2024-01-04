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Pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

Konya'da bir mobilya atölyesinde çalışan işçi, pres makinesi ile duvar arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri tarafından yapılan müdahale sonucunda işçinin cansız bedeni çıkarıldı. Soruşturma başlatıldı.

Pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti
04.01.2024 - 23:41,
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Pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti

KONYA - Konya'da mobilya atölyesinde pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi, olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, merkez Selçuklu ilçesi Horozluhan Mahallesi Budaköz Sokak üzerinde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir fabrikanın mobilya atölyesinde çalışan Sadullah Kaya, pres makinesi ile duvar arasında sıkıştı. Çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan Sadullah Kaya, sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinin ardından Sadullah Kaya'nın cansız bedeni Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Konya, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Pres makinesi ile duvar arasında sıkışan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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