Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi defnedildi - Son Dakika
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Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi defnedildi

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikasına yeni aldığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi Necmi Şahin'in cenazesi defnedildi. Olay, dün saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Fabrika sahibi Necmi Şahin, makineye sıkıştı ve kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şahin'in cenazesi, İkindi namazını müteakip yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

06.05.2024 20:09
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Pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi defnedildi

KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde fabrikasına yeni aldığı pres makinesine sıkışarak hayatını kaybeden fabrika sahibi Necmi Şahin'in kılınan cenaze namazının ardından defnedildi.

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Alikahya Atatürk Mahallesi Eşref Bitlis Caddesi'ndeki Sude Havacılık isimli plastik parça üretim fabrikasında meydana geldi. Fabrikaya yeni alınan pres makinesi kurulum esasında aniden çalıştı. Fabrika sahibi Necmi Şahin ise makineye sıkıştı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri Necmi Şahin'i sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Necmi Şahin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kocaeli Şehir Hastanesi morgundan ailesi tarafından teslim alınan Şahin'in cenazesi Alikahya Fatih Mahallesi'ndeki Fatih Camii'ne getirildi. İkindi namazını müteakip yoğun katılımla kılınan cenaze namazının ardından evli ve 3 çocuk babası Şahin'in cenazesi defnedildi.

Kaynak: İHA

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