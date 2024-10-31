Priştine'de Karga Saldırısı

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Kosova'nın başkenti Priştine'de yoldan geçen vatandaşlara saldıran kargalar, korku dolu anlara neden oldu.

Kosova'da kargalar korku dolu anlara neden oldu. Başkent Priştine'de işlek bir cadde üstünde bulunan ağaçta yoldan geçenleri izleyen kargalar, bazı vatandaşlara saldırdı. Kargaların saldırısının ardından büyük panik yaşayan vatandaşlar, bölgeden koşarak uzaklaşmaya çalışırken, yüzlerini de kıyafetleriyle gizlemeye çalıştı.

Kargaların tuhaf davranışlarının neden olduğu ol açtığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü. - PRİŞTİNE