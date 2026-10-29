Prospector 5'in batması sonrası can kaybı 3'e çıktı, Gabon'da 2 kişi aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Prospector 5'in batması sonrası can kaybı 3'e çıktı, Gabon'da 2 kişi aranıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gabon'un Mayumba kıyıları açıklarında 23 Ekim'de batan Prospector 5 platformunda can kaybı 3'e yükseldi, 2 kişi hâlâ kayıp. Gabon Deniz Kuvvetleri, 3 cesedin kimliklerinin belirlenemediğini, 2 kayıp için aramanın sürdüğünü açıkladı.

Gabon açıklarında geçtiğimiz günlerde batan petrol platformunda hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi, 2 kişiden ise hala haber alınamadı.

Gabon'un Mayumba kıyıları açıklarında bulunan Dussafu Marin ruhsat sahasında 23 Ekim'de batan Prospector 5 adlı petrol platformunda daha önce 1 ölü, 4 kayıp olarak yapılan açıklama revize edilerek, kayıp sayısının 5 olduğu bildirildi.

Gabon Deniz Kuvvetleri ise arama-kurtarma çalışmaları sırasında 5 kayıptan 3'ünün cesedine ulaşıldığını aktararak, kayıp 2 kişi için arama çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Gabon Deniz Kuvvetleri, cesetlerin uzaktan kumandalı su altı robotları kullanılarak gerçekleştirilen incelemeler sayesinde bulunduğunu ifade ederek, "Ancak elde edilen görüntüler söz konusu cesetlerin kimliklerinin teşhis edilmesine imkan vermemektedir. Ekiplerimiz, kayıp olan diğer iki kişiyi arama çalışmalarını sürdürme konusunda kararlılığını sürdürmektedir" dedi.

Platformun sahibi Borr Drilling şirketi, ilk belirlemelere göre platformun rutin ön yükleme faaliyetleri sırasında delinme/zemin çökmesi yaşadığını ve bu durum ani bir stabilite kaybını tetiklediğini aktarmıştı. Şirket ayrıca platformda bulunan 115 kişiden 110'unun güvende olduğunu bildirmişti. Sondaj çalışmalarına başlamayan platformun batmasının ardından herhangi bir kimyasal sızıntı veya deniz kirliliği izine rastlanmamıştı.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelGabonDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel’den yorum Mansur Yavaş-Murat Kurum görüşmesine Özgür Özel'den yorum
Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu Sonu beklediği gibi olmadı Öğrencisiyle ilişki yaşamak için 4 kez otel odası tuttu! Sonu beklediği gibi olmadı
Sergen Yalçın’a büyük şok Telefonlarını bile açmıyorlar Sergen Yalçın'a büyük şok! Telefonlarını bile açmıyorlar
22 metrelik uçuruma yuvarlandılar 15 yaşındaki Eylül’den acı haber 22 metrelik uçuruma yuvarlandılar! 15 yaşındaki Eylül'den acı haber
Aykut Kocaman’dan Fenerbahçe’ye tek şart: O giderse gelirim Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe'ye tek şart: O giderse gelirim
Netanyahu’nun kaderi bu oylara bağlı Sayım başladı Netanyahu'nun kaderi bu oylara bağlı! Sayım başladı
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
12:17
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
Fenerbahçe taraftarından yönetime çağrı! Dünyaca ünlü hocayı istiyorlar
11:36
GSS primlerine af geliyor Milyonlarca kişinin borcu silinecek
GSS primlerine af geliyor! Milyonlarca kişinin borcu silinecek
11:16
Devlet erkanı Anıtkabir’i ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Türkiye Yüzyılı“ vurgulu mesaj
Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret etti! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Türkiye Yüzyılı" vurgulu mesaj
11:15
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
10:49
“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
"Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 12:56:45. #.0.3#
SON DAKİKA: Prospector 5'in batması sonrası can kaybı 3'e çıktı, Gabon'da 2 kişi aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android