PTT Kargo aracı şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika
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PTT Kargo aracı şarampole uçtu: 1 yaralı

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PTT Kargo aracı şarampole uçtu: 1 yaralı Ankara'nın Keçiören ilçesinde PTT Kargo'ya ait olan bir araç, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuş aşağı giderken şarampole uçtu, araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

27.01.2025 18:22
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PTT Kargo aracı şarampole uçtu: 1 yaralı

ANKARA - Ankara'nın Keçiören ilçesinde PTT Kargo'ya ait olan bir araç, iddiaya göre frenlerinin tutmaması nedeniyle yokuş aşağı giderken şarampole uçtu, araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Olay, Şehit Kubilay Mahallesi, 1783. sokakta meydana geldi. Yokuş aşağı inen PTT Kargo'ya ait araç, iddiaya göre frenleri tutmayarak şarampole uçtu. Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, sürücüyü sıkıştığı yerden aracın ön camını keserek çıkardı. Sürücü bacağının sıkışması sonucu yaralanırken, ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Fren tutmadı"

Görgü tanığı bir vatandaş İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Araç yukarıdaki rampadan aşağıya fren tutmadı ya da zapt edilemedi. Buradan aşağıya doğru uçup yanlamasına devrilmiş" ifadelerini kullandı.

"Çocuk hareket ediyor, sesi çıkıyor"

Görgü tanıklarından Adem Bozok ise açıklamasında, "Arabayı fark ettik. İlk görenler bizdik. İçeriden aynı zamanda çocuğun da sesleri geliyordu. Aşağı hemen indiğimizde baktık çocuk hareket ediyor sesi çıkıyor. Sorduk bilinci yerinde mi diye" şeklinde konuştu.

"Ön camı kesip de çıkarttılar çocuğu"

Sağlık ekiplerine o an hemen haber verdiklerini söyleyen Bozok, "Hemen onlar da sağ olsunlar geldiler. İtfaiye yardımıyla ön camı kesip de çıkarttılar çocuğu. Çocuğun bir sağlık durumunda bir problem olduğunu düşünmüyorum. Çünkü hem konuşuyordu hem de bilinci yerindeydi" ifadelerini kullandı.

"Artık buraya bir bariyer yapılsın"

Bu alanda çok fazla kaza olduğunu vurgulayan Bozok, "Burada sadece bu kazayı şu an görüyoruz ama sürekli oluyor burada. Artık buraya bir bariyer yapılsın istiyorum. Çünkü insanların canı bu kadar değersiz değil. Orada çocuğun o halini gördüm. Ben daha hala iyi değilim" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Keçiören, Güvenlik, 3-sayfa, Ulaşım, Ankara, Kaza, PTT, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa PTT Kargo aracı şarampole uçtu: 1 yaralı - Son Dakika

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