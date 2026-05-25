Pursaklar\'da bayram öncesi denetim seferberliği

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde ilçedeki tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Pursaklar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların sağlıklı, güvenilir ve hijyenik gıdaya ulaşabilmesi amacıyla ilçe genelinde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerde iş yerlerinin hijyen şartları, çalışan personelin bone ve eldiven kullanımı, ürünlerin son kullanma tarihleri, kullanılan malzemelerin muhafaza şartları, gramaj uygunluğu ve ruhsat kontrolleri titizlikle gerçekleştirildi. Özellikle vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği baklava ve şerbetli tatlı üretim alanlarında temizlik kurallarına uyulup uyulmadığı detaylı şekilde kontrol edildi.

Vatandaşların sağlığı için Kurban Bayramı süreci boyunca denetimleri sıklaştıracaklarını belirten Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, "Hemşehrilerimiz özellikle bayram öncesinde güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi bizim önceliklerimizin başında geliyor. Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz ilçe genelinde tatlı üretimi ve satışı yapan işletmelerde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Vatandaşlarımız, gönül rahatlığıyla alışveriş yapabilmesi adına hijyen, kalite ve ürün güvenliği konusunda gerekli tüm kontrolleri gerçekleştiriyoruz. Pursaklar'da halk sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermeden çalışmalarımıza devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı'nı şimdiden kutluyor, sağlıklı ve huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" dedi. - ANKARA