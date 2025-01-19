Pütürge\'de Ev Yangını Kontrol Altına Alındı

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Malatya'nın Pütürge ilçesinde çıkan ev yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Pütürge ilçesi Pozkıran Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sel mezrası mevkisinde bir ikamette henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA