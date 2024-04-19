Rahat tavırlı hırsız çamaşır teline asılı kıyafetleri çaldı

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Beğendiği kıyafetleri mağazadan değil kurutma telinden böyle çaldı

Rahat tavırlı hırsız tele asılı çamaşırlardan beğendiğini seçerek alıp götürdü

DENİZLİ - Denizli'de hırsız gündelik kıyafet ile abiyelerin asılı olduğu çamaşır telindeki çamaşırları gözüne kestirdi. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda hırsız rahat tavırlarla girdiği bahçede seçtiği abiye kıyafetleri alarak uzaklaştığı görülüyor.

Olay, Pamukkale ilçesi Aktepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Fatma Akkeçeli yıkadığı çamaşırlarını kuruması için gece 12 sıralarında kapısının önünde bulunan çamaşır teline astı. Akkeçeli'nin çamaşırları asmasından yaklaşık 3 saat sonra uyandığında bahçe kapısının açık olduğunu ve çamaşır telindeki kıyafetlerin ise eksik olduğunu fark etti. Önce çamaşır telindeki kıyafetlere bakan Akkçeli, yaklaşık 10 bin TL değerindeki 8 adet abiye kıyafetinin olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını izleyen talihsiz kadın hırsızın rahat tavırlarla çamaşırlarını seçerek aldığını gördü. İhbarda bulunan Akkeçeli aynı zamanda hırsızlık şüphelisinin yakalanması için suç duyurusunda bulundu.

"Yıllardır bu mahallede oturuyoruz ilk defa başıma geldi"

Hırsızlık anı evin güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Hırsızlık olayının şüphelisi sessiz ve dikkatli adımlarla bahçeye girdiği görülüyor. Daha sonra tellerdeki kıyafetlere yönelen şüpheli, 3 dakika sonra omzuna yüklendiği kıyafetlerle sakin adımlarla evden ayrılıyor. Hırsızın rahat tavırlarının dikkat çektiğini ifade eden Akkeçeli, "Gece 12'de kıyafetlerimi yıkayıp, astım. Astıktan sonra yattık sabah 3 sıralarında eve sakince girilip eşyalarımın alındığını fark ettim. 3.45'te kalktığımda bahçeye kapısının açık olduğunu fark ettim. Daha sonra tellere bakıp kıyafetlerimin seçildiğini anladım. Çok rahat ve sakince tavırlarla kıyafetleri çalıp gittiğini gördük. Seçerek alınmış. Normal kıyafetlerim dururken, sadece abiyelerim alınmış. Piyasa değeri yaklaşık 10 bin TL civarı. Yıllardır bu mahallede oturuyoruz. İlk defa başıma geldi. Rahatça kıyafet de seremeyeceğiz" dedi.