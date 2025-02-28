Rahip Shevkunov'a Suikast Planı İki Şüpheli Gözaltında - Son Dakika
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Rahip Shevkunov'a Suikast Planı İki Şüpheli Gözaltında

FSB, Ukrayna'dan talimatla Rahip Tikhon Shevkunov'a suikast planlayan iki kişiyi yakaladı.

28.02.2025 14:32
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Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Putin'in "günah çıkardığı rahip" olarak tanımladığı Rusya Ortodoks Kilisesi'nin rahibi Tikhon Shevkunov'a suikast planlayan 2 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. Gözaltına alınan şüpheliler, Ukrayna'dan talimat aldıklarını itiraf etti.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) tarafından bugün yapılan açıklamada, Ukrayna askeri istihbaratının talimatıyla Rusya Ortodoks Kilisesi'nin rahibi Tikhon Shevkunov'a suikast planlayan kilisede görevli Nikita Ivankovich ve Denis Popovich adlı 2 şüphelinin saklandıkları ormanlık alanda gözaltına alındığı duyuruldu. FSB açıklamasında, "Gözaltına alınan 2 kişi Telegram uygulaması üzerinden Ukrayna istihbarat servisi tarafından 2024 yılının ortalarında işe alındıklarını itiraf etti" denildi. Bir el yapımı patlayıcı ve 2 adet sahte Ukrayna pasaportunun ele geçirildiği bildirilen açıklamada Nikita Ivankovich'in Moskova'daki bir kilisede gmrev yapan Rus rahip olduğu, Ukrayna doğumlu Denis Popovich'in ise Shevkunov'un asistanlığını yaptığı kaydedildi. Açıklamada, "Popovich, Shevkunov'u gözlemlemek izlemek üzere işe alındığını ve itaat etmediği takdirde akrabalarını öldürmekle tehdit edildiğini söyledi. Daha sonra Shevkunov'u "ortadan kaldırmak" için bir suç ortağı bulmakla görevlendirildiğini söyledi" denildi. Popovich'in itiraf ettiği planın, Shevkunov'un 2018 yılına kadar üst düzey yöneticisi olduğu Moskova'daki 14. yüzyıldan kalma Sretensky Manastırı'nın bir konut binasına bomba yerleştirmek olduğu kaydedildi. Ivankovich'in ise saldırı için el yapımı bir bomba temin ettiğini itiraf ettiği aktarıldı.

Rus medyasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "günah çıkardığı rahip" olarak tanımladığı 66 yaşındaki Shevkunov'a yönelik suikast girişimi Kremlin'den yapılan açıklamayla da kınandı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, "Kiev yönetiminin hiçbir şeyden çekinmediği açık. Bu olayda ise hiçbir şey kutsal değil, bu bir kez daha teyit edilmiş oldu " dedi.

Kremlin, tanışıklığı 1990'lı yıllara dayanan Putin ve Shevkunov'un birbirlerini iyi tanıdıklarını ifade etmişti. Shevkunov, Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a 2023 yılında Başpsikopos olarak atanmıştı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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