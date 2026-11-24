Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor karşılaşmasının ardından rakip futbolcu Osman Çağlar Uç'a kafa atan ve şikayet üzerine Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Manavgat Belediyesporlu Cengizhan Kasap tutuklandı.

Pazar günü Profesyonelliğe Geçiş Ligi (PGL) 12. Grupta Lider Manavgat Belediyespor ile 1955 Seydişehir Alüminyumspor arasında Manavgat Atatürk Stadında oynanan karşılaşma Manavgat Belediyespor'un 4-1 galibiyeti ile sona erdi. Karşılaşma sonrası Manavgat Belediyespor takımında sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Cengizhan Kasap, soyunma odasına gitmekte olan 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu Osman Çağlar Uç'a kafa atarak yaralanmasına neden oldu. 1955 Seydişehir Alüminyumsporlu futbolcu hastanedeki tedavisinin ardından aldığı darp raporuyla şikayetçi olduğu Cengizhan Kasap jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. İfade işlemlerinin ardından geceyi jandarma karakolunda geçiren Cengizhan Kasap çıkarıldığı mahkeme tarafından kasten yaralama tutuklanarak Manavgat S Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.