Ramazan Bayramı tatilinde 19 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 912 kişi yaralandı

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Ramazan Bayramı tatilinin ilk üç gününde, yurt genelinde meydana gelen toplam bin 838 trafik kazasında 19 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 912 kişi yaralandı.

Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek olan denetimler ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Bayram tatili boyunca hız denetimlerimiz radar ile geceleri de sürüyor; 24 saat esasına göre kontrollerimiz devam edecek. Bayram tatilinin 3. günü 615 trafik kazası meydana geldi, 360 bin 495 araç denetlendi. 20 bin 142 araca hız ve radar işlemi, 37 bin 830 araca ise diğer işlemler yapıldı. Bayram tatilinin ilk 3 gününde toplam bin 838 trafik kazası meydana geldi. 19 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 2 bin 912 vatandaşımız ise yaralandı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA