Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol\'a ara verdi

"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasını ortaya atarak ülke gündemine oturan Rasim Ozan Kütahyalı, bu iddiası üzerine gözaltına alınmış ve adliye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kütahyalı, kariyeriyle ilgili radikal bir karar aldığını duyurdu.

BEYAZ FUTBOLA ARA VERDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından Beyaz Futbol'a ara verdiğini söyledi. Kütahyalı, kararını "Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum. Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri" sözleriyle duyurdu.

"OSMAN GÖKÇEK YİĞİT BİR DOST"

Osman Gökçek'le aralarında duygusal bir konuşma geçtiğini belirten Kütahyalı, açıklamasında program arkadaşlarıyla ilgili de kısa yorumlara yer verdi. Rasim Ozan, "Beyaz Futbol'a mola ricamı Osman Gökçek'e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek. Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener'i, üstadlarım Ahmet Çakar'ı, Sinan Engin'i, Abdülkerim Durmaz'ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEYİP MOLA İSTEDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerini "Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum. Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol'u kaçırmayın sevgili izleyicilerim" diyerek noktaladı.