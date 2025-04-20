Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi - Son Dakika
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Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi

Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol\'a ara verdi

''CHP'ye kayyum atanacak'' iddiası üzerine gözaltına alınan ve daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Rasim Ozan Kütahyalı, spor yorumculuğu yaptığı Beyaz Futbol'a ara verdiğini duyurdu. Kütahyalı, konuyla ilgili açıklamasında ''Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum'' ifadelerine yer verdi.

20.04.2025 17:59
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"CHP'ye kayyum atanacak" iddiasını ortaya atarak ülke gündemine oturan Rasim Ozan Kütahyalı, bu iddiası üzerine gözaltına alınmış ve adliye sevk edildikten sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Kütahyalı, kariyeriyle ilgili radikal bir karar aldığını duyurdu.

BEYAZ FUTBOLA ARA VERDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, X hesabından Beyaz Futbol'a ara verdiğini söyledi. Kütahyalı, kararını "Sizlerden bir mola istiyorum ve bir süre televizyon efsanesi Beyaz Futbol programımıza ara vermek istiyorum. Bir kendime geleyim, bir toparlanayım. Zaten şu an bu gece ekrana çıksam bile sizlerin çok sevdiği, çok eğlendiği ROK performansımı sergilemem mümkün değil. Laf ola beri gele bir koltuğu doldurmak için de koltukta oturmak istemem. Bana bir süre verin sevgili Beyaz Futbol izleyicileri" sözleriyle duyurdu.

"OSMAN GÖKÇEK YİĞİT BİR DOST"

Osman Gökçek'le aralarında duygusal bir konuşma geçtiğini belirten Kütahyalı, açıklamasında program arkadaşlarıyla ilgili de kısa yorumlara yer verdi. Rasim Ozan, "Beyaz Futbol'a mola ricamı Osman Gökçek'e de ilettim. Kararıma saygı duydu ve Gökçek beni çok duygulandıran bir konuşma yaptı. Beyaz Futbol ruhuna ve bana yürekten sahip çıkan, çok mert ve içtenlik dolu bir konuşmaydı bu. Yakın tanıyanlar iyi bilir, çok yiğit bir dost ve gerçek bir arkadaştır Osman Gökçek. Beyaz Futbol sevenlerini, siz izleyicilerimizi çok seviyorum. Can dostum Ertem Şener'i, üstadlarım Ahmet Çakar'ı, Sinan Engin'i, Abdülkerim Durmaz'ı çok seviyorum. Başta üstad Devrim Zengi olmak üzere müthiş çalışkan ve üretici bir kadro olan Beyaz Futbol ekibini çok seviyorum" ifadelerini kullandı.

ÖZÜR DİLEYİP MOLA İSTEDİ

Rasim Ozan Kütahyalı, sözlerini "Herkesten özür dileyerek, tüm çalışma arkadaşlarımdan, özellikle de Galatasaraylı takımdaşlarımdan, kardeşlerimden ROK olarak bir mola istiyorum. Beyaz Futbol efsanesi kaldığı yerden yoluna devam ediyor. Ben de bu gece ekran başında olacağım ve Beyaz Futbol izleyeceğim. Siz de sakın bu gece Beyaz Futbol'u kaçırmayın sevgili izleyicilerim" diyerek noktaladı.

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Son Dakika 3.Sayfa Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz Futbol'a ara verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (24)

  • HAKAN GENCER:
    Bu liyakatsiz ve ici boş adamı gazeteci spor yorumcusu siyasetçi yaptınız ya helal olsun ülke içi boş insanlarla dolu 114 4 Yanıtla
  • hakanfenerbahçe:
    futboldan anlamayan cahil cüheda iyiyki bıraktın . 82 5 Yanıtla
  • Fatih4510:
    Gereksiz 71 4 Yanıtla
  • Sk 06:
    boş beleş adamlar hepsi ya Beyaz tv yada ahaberde yalan dolan İşler 61 6 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Çoh üzüldük yav 48 3 Yanıtla
  • 01011978:
    tm bir orç 37 3 Yanıtla
  • 240778Fe:
    Manipülasyon yaparak borsayı çökerttin, patronun Göttçeklere para kazandırdın. Sende payını alıp kenara çekildin 35 2 Yanıtla
  • ozcan1974:
    zerre kadar üzünülmeyecek kişisin 30 2 Yanıtla
  • Emi Emii:
    Bu hayvanın piyasadan silinmesi lazım ,görmek bile sinir bozucu. 27 1 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    tipini sss 22 1 Yanıtla
  • 240577:
    mümkünse birdaha gözükme 16 1 Yanıtla
  • Hallo Zusammen:
    adamın her şeyi her dediği her yazdığı yalan haber ve yalanci viziyonsuz bir insan bunu gibiler bu ülkeye yalan haberlerle zarar veriyor 15 0 Yanıtla
  • koyuncu1969:
    cennemin dibine git.ak.dirol 13 1 Yanıtla
  • Zafer Budak:
    Bu kaçıncı mola, bu kaçıncı aymazlık? 12 1 Yanıtla
  • Enis Demirağ:
    Boşnaklar Boşnaklar Boşnaklar nerdesiniz sizler işinizi biliyorsunuz 9 1 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Ezgi mola gibi sanatçılar da mola vermeli çünkü sanatla filan ilgileri yok gündemde kalmak derdindeler 1 6 Yanıtla
  • Hayri Dere:
    oğlum sen git tarlada çalış ne anlarsin futboldan dengesiz dendesiz konusuyorsun ortalığı karistirorsun akıllı hareket et 6 0 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Bu adam hakkında muhalif yandaş herkes aynı fikirde ya,Ak parti Fetö ürünü olmasıma rağmen,akp li seçmenlerinde gerçeği görerek karşı durması değerlidir.. 3 0 Yanıtla
  • z5qmkctpwt:
    çok isabetli bir karar bu ama keşke hiç bir şekil de seni Ekranlar da görmeyelim. sen futbol yorumu yapmıyor GS nin goygoyculukunuz yapıyorsun. Sinan Engin gibi Abdülkerim Durmaz gibi yapıcı konuşmuyorsun işin gücün bel altı muhabbete getirip güya reytingleri yükseltiyorsun. Seni o programa alanlar da suçlu.Ses tonun bile rahatsız edici Rabbim günah yazmasın ama bu gerçek ne yazık ki. Umarım bir daha seni hiç bir Tv kanalın da programa çıkmazsın. 0 0 Yanıtla
  • Demir Demirel:
    mümkünse seni hiç görmeyelim 0 0 Yanıtla
  • Osman Ak:
    Sen istersen bu aşağıdaki yorumları oku seni seven biri varmı borsayı zaten Götcek le konuşarak yaptın x eşine ödeyemediğin tazminatı ödemek için bu yolu buldun başardında Görçek bir daha seni bu tv kanalına sokmaz sanırım 0 0 Yanıtla
  • MeMento Mori:
    Lütfen gitme koca kafalı Rasim Türk futbolu sensiz ne yapar yetim gibi ortada kalır .. 0 0 Yanıtla
  • Erbay Mercan:
    öküz gibi böğürmekten başka ne iş yapıyorsun ki isabet olmuş ayrılman 0 0 Yanıtla
  • ozcan1974:
    borsada yarattığın manüpülasyonun bedelini tüm zarar edenlere ödeyeceksin yüzlerce dava açılmalı hakkında 0 0 Yanıtla
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