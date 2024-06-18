Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı - Son Dakika
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Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı

Nevşehir'de meydana gelen trafik kazasında, refüje çarparak havalanan bir otomobil karşı şeride geçip devrildi. Kazada 5 kişi yaralanırken, görgü tanığı olan bir vatandaş, 'Araba uçarak üzerimden geçti' dedi. Olay yerine jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, araç çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

18.06.2024 16:56
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Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı

Görgü tanığı: "Araba uçarak üzerimden geçti"

NEVŞEHİR - Nevşehir'de refüje çarparak havalanan otomobilin karşı şeride geçip devrilmesi sonucu 5 kişi yaralanırken; kazayı gören bir vatandaş, "Araba uçarak üzerimden geçti" dedi.

Edinilen bilgiye göre; Nevşehir- Kayseri yolu Bozca köyü mevkii'nde meydana gelen trafik kazasında; E.C.U. idaresindeki 38 AFR 424 plakalı araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptıktan sonra havalanarak karşı şeride geçti. Araç takla attıktan sonra dururken, sürücü ile beraber içerisinde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, yolda güvenlik önlemi alan jandarma ve polis ekipleri de inceleme yaptı. Hurdaya dönen araçta incelemelerin ardından çekici ile kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"Araba uçarak üzerimden geçti"

Kaza anını gören Hacı Durmaz da, "Kendimi kurtarmak için gaza bastım. Araç üzerimizden geçerek arka tarafımıza düştü. Kendi imkanlarımızla emniyet kemerini keserek yaralıları çıkarmaya çalıştık. Üzerimizden uçtuğunu gördüm" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Refüje çarpan otomobil havalanarak takla attı: 5 yaralı - Son Dakika

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