Resmi plakalı aracın motosikletle çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika
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Resmi plakalı aracın motosikletle çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

Ankara'da resmi plakalı bir araç ile motosikletin çarpışması sonucu motokurye yaralandı ve resmi araçta maddi hasar meydana geldi. Kazanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Yaralanan motokurye, sürücüden şikayetçi olduğunu belirtti.

29.07.2024 18:42
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Resmi plakalı aracın motosikletle çarpışması güvenlik kamerasına yansıdı

ANKARA - Ankara'da resmi plakalı araç motosiklet ile çarpıştı. Kazada motokurye yaralanırken resmi araçta maddi hasar meydana geldi. kaza, güvenlik kameralarına yansıdı. Kazada hafif şekilde yaralanan motokurye Özgür Şenocak, sürücüden davacı ve şikayetçi olduğunu ifade etti.

Kaza, Ankara'nın Yenimahalle ilçesi Ragıp Tüzün Mahallesi'nde saat 20.55'te gerçekleşti. Motokurye Özgür Şenocak, Ragıp Tüzün Caddesi'nde bulunan bir işletmede paket almak üzere ilerlerken 06 GD 2310 plakalı resmi araç ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle asfaltta sürüklenen Şenocak, hafif şekilde yaralandı. Çevredeki vatandaşların kazayı ihbar etmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Şenocak, Etlik Şehir Hastanesi'ne kaldırılırken kazanın yaşandığı an ise güvenlik kameralarına yansıdı.

(BCE-BC-SO-Y)

Kaynak: İHA

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