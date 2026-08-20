Reyhanlı'da Giyim Mağazasından Hırsızlık - Son Dakika
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Reyhanlı'da Giyim Mağazasından Hırsızlık

Reyhanlı\'da Giyim Mağazasından Hırsızlık
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Reyhanlı'da iki kadın giyim mağazasından kasadan bin TL çaldı, olay güvenlik kamerasında kaydedildi.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir giyim mağazasına müşteri gibi gelen 2 kadın, çalışanı oyalayarak kasadan bin TL para çaldı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, zanlının tüm parayı değil de bin TL'yi çalması dikkat çekti.

Olay, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle 114. Sokak'ta bulunan bir giyim mağazasında meydana geldi. Mağaza sahibi Mahmut Cemiloğlu, kasadan para eksildiğini fark edince güvenlik kamerasını inceledi. Görüntülerde mağazaya giren 2 kadından birinin mağaza çalışanını oyaladığı, diğer kadının ise kasanın bulunduğu bölgeye yönelerek, kasadan bin TL çaldığı görüldü. Kasada daha fazla para olmasına rağmen hırsızın bin TL'yi çalması dikkat çekti.

"Söyleselerdi zaten fazlasını verirdim"

İş yeri sahibi Mahmut Cemiloğlu, "Bugün akşam saat 8 civarında müşteri kılığında iki kişi geldi. İlk önce mağazayı gezdiler, ardından pantolonlara bakmaya başladılar. O esnada elemanımız pantolon bakan kişiye yardımcı oluyordu, diğeri ise kasaya yaklaştı. İlk başta yüzüklere bakıyormuş gibi yaptı, sonrasında elini kasaya uzatıp parayı aldı. Müşteri söyleseydi zaten ben fazlasını da verirdim kesinlikle. Kasada daha fazla miktar vardı ama bin lira almalarına şaşırdım. Madem alıyorsun hepsini alsaydın" dedi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, 3. Sayfa, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reyhanlı'da Giyim Mağazasından Hırsızlık - Son Dakika

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