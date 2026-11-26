Reyhanlı'da kasten yaralama, tehdit ve hakaret soruşturmasında şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Reyhanlı'da 22 Kasım'da bir kafe önünde meydana gelen kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayına ilişkin soruşturmada gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kasten yaralama, tehdit ve hakaret olayına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Olay, 22 Kasım tarihinde Yenişehir Mahallesi Abdulrezzak Alkan Caddesi üzerindeki kafe önünde meydana geldi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince olayla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında şüphelilerden M.A.Y. yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen M.A.Y., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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