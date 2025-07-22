Reyhanlı\'da Kontrolsüz Araç Park Halindeki Araclara Çarptı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, park halindeki 3 araca çarptı. Kaza esnasında aracına binmek isteyen bir kişinin saniyelerle ölümden döndüğü anlar anbean güvenli kamerasına yansıdı.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Seyir halindeki otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle park halindeki 3 araca çarptı. Kazada 4 kişi yaralanırken kaza esnasında aracına binmek isteyen bir şahsın ölümden döndüğü anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobilin, park halindeki 3 araca çarpıp durabildiği ve kaza sırasında aracına binmek isteyen vatandaşın ölümden kurtulduğu anlar kaydedildi. Kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - HATAY