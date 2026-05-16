Reyhanlı'da Moped Kazası: 2 Kişi Yola Savruldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Reyhanlı'da Moped Kazası: 2 Kişi Yola Savruldu

Reyhanlı\'da Moped Kazası: 2 Kişi Yola Savruldu
16.05.2026 10:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Reyhanlı'da elektrikli moped, park halindeki araca çarptı; bir çocuk ve bir kadın yola savruldu.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde elektrik 3 tekerlekli moped, park halindeki araca çarptı ve yola savrulan biri çocuk 2 kişi arkada seyreden aracın sürücüsünün dikkatiyle ezilmekten kurtuldu.

Kaza, Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşandı. Seyir halinde ilerleyen 5 kişinin olduğu 3 tekerli moped sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle park halindeki otomobile çarptı. Otomobile çarpmanın etkisiyle bir çocuk ve bir kadın mopedden yere savruldu. Kaza esnasında mopedin arkasında seyreden aracın sürücüsünün dikkatiyse çocuk ve kadını ezilmekten kurtardı. Elektrik mopedin park halindeki araca çarptığı ve çarpma esnasında 2 kişinin yola savrulduğu anlar kameraya yansıdı. Park halindeki aracın sahibinin gelmemesi üzerine moped sürücüsü olay yerinden uzaklaştı.

Kaza anını anlatan Sedat Sakin, "Kısa zaman önce iş yerimin önünde otururken bir kadın, elektrikli 3 tekerli mopedle kalabalık şekilde giderken park halinde duran otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosikletin lastiği patlayınca emniyet kemeri takılı olmayan biri kadın diğeri çocuk yola savruldu. Elektrik motosiklette 3 çocuk vardı ve çok korktular. Park halindeki aracın sürücüsü gelmeyince kadın elektrik motosikletiyle yoluna devam etti" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Reyhanlı'da Moped Kazası: 2 Kişi Yola Savruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahis eylemi sebebiyle PFDK’ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük’e ceza çıkmadı Bahis eylemi sebebiyle PFDK'ye sevk edilen hakem Zorbay Küçük'e ceza çıkmadı
İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu İndirimli çiğ köfte yiyen 28 öğrenci hastanelik oldu
Daha 14 yaşındaydı 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti Daha 14 yaşındaydı! 9. sınıf öğrencisi top oynarken hayatını kaybetti
İngiltere’yi karıştıran “Casusluk“ olayına Acun Ilıcalı’dan zehir zemberek tepki İngiltere'yi karıştıran "Casusluk" olayına Acun Ilıcalı'dan zehir zemberek tepki
Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu Kurbanlık parasını çıkarmak için çalışmaya geldi, canından oldu
CHP’li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın CHP'li vekili küplere bindiren video: Derhal görevden alıp hakkında işlem yapın

13:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Terörsüz Türkiye mesajı: İstihbarat Teşkilatımız çalışıyor
12:26
ATM’lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor Eliniz boş dönebilirsiniz
ATM'lerde yeni düzen sessiz sedasız hayata geçiyor! Eliniz boş dönebilirsiniz
11:50
Detayları Bakan Kurum açıkladı Binalarda yeni dönem başlıyor
Detayları Bakan Kurum açıkladı! Binalarda yeni dönem başlıyor
11:26
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
ABD basını deşifre etti: Saldırı tarihi belli oldu, İran’a kara operasyonu masada
11:26
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu’nda Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
Eskişehir ilk kez Kültür Yolu'nda! Lezzet duraklarıyla şehirde festival coşkusu başladı
11:01
Samsun’da İHA düştü Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Samsun'da İHA düştü! Büyük panik yaşandı, evlerde hasar oluştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2026 13:18:55. #7.13#
SON DAKİKA: Reyhanlı'da Moped Kazası: 2 Kişi Yola Savruldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.