Reyhanlı\'da Motosiklet Kazası Kamerada

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletlinin metrelerce savrulduğu anlar kameraya yansıdı.

İlçeye bağlı Yeni Mahalle'de seyreden motosiklet, ara yoldan çıkan otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı. Çarpmanın etkisiyle motosikletli metrelerce savruldu. Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Yaralı motosikletli kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anları ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı. - HATAY