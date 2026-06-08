Reyhanlı\'da Park Halindeki Minibüs Yandı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeyken alevlere teslim olan minibüs kullanılmaz hale geldi.

Olay, Reyhanlı ilçesi Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede park halinde olan minibüsün, bilinmeyen bir nedenle motor kısmı alevlere teslim oldu. Yangını fark eden vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Çıkan yangından dolayı minibüs kullanılamaz hale geldi. - HATAY