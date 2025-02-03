Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde iki aracın çarpışmasıyla yaşanan trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Kaza, Reyhanlı ilçe merkezi Kurtuluş Mahallesi'nde yaşandı. Otomobil ve hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Yaralıları itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - HATAY
Son Dakika › 3.Sayfa › Reyhanlı'da Trafik Kazası: 4 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?