Reyhanlı\'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde müstakil evde çıkan yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alındı.
Yangın; Fidanlık Mahallesinde bulunan müstakil evde yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması gerçekleştirildi. - HATAY
