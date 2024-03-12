Rio de Janeiro'da silahlı saldırgan otobüsteki yolcuları rehin aldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Rio de Janeiro'da silahlı saldırgan otobüsteki yolcuları rehin aldı

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Novo Rio otobüs terminalinde silahlı bir kişi, bir otobüsteki yolcuları rehin aldı. Saldırganın 2 kişiyi vurarak yaraladığı bildirildi. Yaralıların sağlık durumu hakkında henüz bilgi bulunmamaktadır. Polis, saldırganla rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başladı.

12.03.2024 22:54  Güncelleme: 22:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde silahlı bir kişi, terminalde bir otobüsteki yolcuları rehin aldı.

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentindeki Novo Rio otobüs terminalinde silahlı bir kişi, bir otobüsteki yolcuları rehin aldı. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulans sevk edilirken, saldırganın 2 kişiyi vurarak yaraladığı aktarıldı.

Yaralıların sağlık durumuna ilişkin henüz bilgi verilmezken, otobüste kaç kişinin rehin olarak tutulduğu bilinmiyor. Terminalin çevresini güvenlik çemberine alan Polis, saldırganla rehineleri serbest bırakması için müzakerelere başlandığını açıkladı. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

Brezilya, Rio, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rio de Janeiro'da silahlı saldırgan otobüsteki yolcuları rehin aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirdi: 'Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor'
    23:30 Murat Kurum, İmamoğlu'nu eleştirdi: 'Kent lokantalarını marifetmiş gibi anlatıyor'

    Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Haber Global'e konuk olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdi. Kurum, İmamoğlu'nun kent lokantalarını marifetmiş gibi anlattığını belirterek, kendi belediyelerinin de benzer hizmetleri sunduğunu söyledi. Ayrıca Kurum, İmamoğlu'nun ücretsiz yemek dağıtımını marifet gibi anlattığını ve kendilerinin ise ihtiyaca koşan bir anlayışla hareket ettiklerini vurguladı.

  • Muğla'da Ev Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü
    23:05 Muğla'da Ev Yangını İtfaiye Ekipleri Tarafından Söndürüldü

    Muğla'nın Menteşe ilçesinde meydana gelen ev yangını, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle söndürüldü. Yangın, Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan bir evde çıktı ve ekiplerin hızlı müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı.

  • Anadolu Otoyolu'nda 4 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi
    22:39 Anadolu Otoyolu'nda 4 Ton Kaçak Tütün Ele Geçirildi

    Kocaeli'de durdurulan bir araçta yapılan aramada, Anadolu Otoyolu'nda 4 ton kaçak tütün ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

  • Tekirdağ'da Arkadaşını Pompalı Tüfekle Vuran Şahıs Tutuklandı
    22:23 Tekirdağ'da Arkadaşını Pompalı Tüfekle Vuran Şahıs Tutuklandı

    Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde, uyuşturucu nedeniyle çıkan tartışmada bir kişi, arkadaşını pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Zanlı, polis ekipleri tarafından gözaltına alındıktan sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

  • Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti
    22:08 Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti

    Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Göksun Camii'nde görevli olan imam Hasan Ocak, girdiği bunalım sonucu kendini iple asarak intihar etti. Olay, ikindi namazına gelen cemaat tarafından fark edildi. Camiye gelen polis ve sağlık ekipleri Ocak'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

  • Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
    21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar

    Kadıköy Feneryolu Marmaray istasyonunda bir kişi, seyir halindeki trenin altına atlayarak yaşamına son verdi.

  • Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 19 Düzensiz Göçmen
    21:49 Yunanistan Sahil Güvenlik Unsurları Tarafından Geri İtildikten Sonra Kurtarılan 19 Düzensiz Göçmen

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde Yunanistan sahil güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 19 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı. Marmaris ilçesi açıklarında tespit edilen hareketli fiber tekne durduruldu ve içerisindeki 17 düzensiz göçmen yakalandı. Ayrıca, ikinci bir olayda Yunanistan sahil güvenlik unsurlarınca geri itilen lastik bot içerisindeki 19 düzensiz göçmen de Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

  • Tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı
    21:47 Tekstil malzemesi taşıyan kamyon devrildi: 1 yaralı

    İstanbul Kemerburgaz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tekstil malzemesi yüklü kamyon yan yattı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kazayı öğrenen yakınları ve çalışma arkadaşları olay yerine gelerek durumu kontrol etti.

  • Muğla'nın Datça ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı
    21:43 Muğla'nın Datça ilçesinde 41 düzensiz göçmen yakalandı

    Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında gerçekleşen iki düzensiz göçmen olayında toplamda 41 düzensiz göçmen yakalandı. İlk olayda 2'si çocuk 21 düzensiz göçmen yakalanırken, ikinci olayda ise 7'si çocuk 20 düzensiz göçmen yakalandı. Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından Ula Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.


22:08 Samsun’da bir imam camide kendini asarak intihar etti Samsun'da bir imam camide kendini asarak intihar etti
21:55 Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar Kadıköy Feneryolu Marmaray İstasyonunda İntihar
21:33 Avrupa Birliği, Rusya’nın dondurulan parasının faizini Ukrayna’ya gönderecek Avrupa Birliği, Rusya'nın dondurulan parasının faizini Ukrayna'ya gönderecek
20:33 Netanyahu: İsrail’in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız Netanyahu: İsrail'in kendini savunma hakkını destekleyip karşı çıkamazsınız
20:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya sert tepki: Katile katil demekten bizi alıkoyamazlar
20:42 CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas’la Ramallah’ta görüşeceğim CHP Genel Başkanı Özgür Özel: Mahmut Abbas'la Ramallah'ta görüşeceğim
20:04 BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı BAE, ramazan ayı boyunca çalışma saatlerini kısalttı
19:47 Oyuncu Emre Kınay’ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum Oyuncu Emre Kınay'ın İstanbul trafiği isyanı: Seçime de sandığa da gitmiyorum
18:47 Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı Ortaokulda 6 öğrenciye cinsel istismarda bulunan müdür yardımcısı tutuklandı
18:29 Gagavuzlar, Moldova’nın baskılarını AİHM’e şikayet etti Gagavuzlar, Moldova'nın baskılarını AİHM'e şikayet etti
18:24 Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok’a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı Ölümlü kaza sonrası oğlunu yurt dışına kaçıran Eylem Tok'a yardım eden şirket çalışanı tutuklandı
17:08 Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum’da yakalandı Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyeleri Çorum'da yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2024 23:36:07. #1.13#
SON DAKİKA: Rio de Janeiro'da silahlı saldırgan otobüsteki yolcuları rehin aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement