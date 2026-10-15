Riyad Havalimanı'na 7-11 Ekim Husi saldırılarında 17 kişi öldü, 333 kişi yaralandı - Son Dakika
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Riyad Havalimanı'na 7-11 Ekim Husi saldırılarında 17 kişi öldü, 333 kişi yaralandı

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Husilerin 10 Ekim'de Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırının yeni görüntüleri paylaşıldı. Koalisyon sözcüsü el-Maliki, havalimanına 1 Ekim'den bu yana 20 saldırı düzenlendiğini, 7-11 Ekim'de 17 kişinin öldüğünü ve 333 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yemen'deki İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na 10 Ekim'de düzenlediği saldırının yeni görüntüleri paylaşıldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, havalimanına 1 Ekim'den bu yana 20 saldırı düzenlendiğini, 7-11 Ekim tarihleri arasındaki saldırılarda toplam 17 kişinin hayatını kaybettiğini ve 333 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yemen'de Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, düzenlediği basın toplantısında İran destekli Husiler'in Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına ilişkin bilgiler paylaştı. Sözcü el-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan havalimanlarına yönelik saldırılarının bölgesel güvenliğe tehdit oluşturduğunu ifade etti. El-Maliki, Husi milislerinin Suudi Arabistan'daki onlarca havalimanını, petrol tesisini ve limanı hedef almaya çalıştığını söyledi. El-Maliki, başkent Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın 1 Ekim'den bu yana 20 saldırıya maruz kaldığı, Husi milislerinin 7-11 Ekim tarihleri arasında havalimanına düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 333 kişinin de yaralandığını ifade etti. El-Maliki, havalimanına 10 Ekim'de düzenlenen saldırının 10 insansız hava aracı, füze ve diğer mühimmatla gerçekleştirildiğini vurguladı. El-Maliki, Husi milislerinin "sivillere ve sivil altyapıya yönelik tüm terör faaliyetlerine derhal son vermesi gerektiğini" vurguladı.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Yemen'in başkenti Sana'da Husi milislerine ait balistik füze depolarını imha ettiğini söyleyen el-Maliki, "Husi milislerinin savaş çabalarını destekleyen elektrik santrallerini, enerji depolarını ve deniz rıhtımlarını hedef aldık" diye konuştu. El-Maliki, koalisyonun dağlık bölgelerde Husiler'e ait 127 depoyu imha ettiğini sözlerine ekledi. Husi milislerinin "bölgesel tarafların yardımıyla" gelişmiş teknolojiler elde ettiğini kaydeden el-Maliki, Husilerin "balistik füzelere, saldırı dronlarına ve patlayıcı yüklü sürat teknelerine sahip ilk terör örgütü" haline geldiğini belirtti. El-Maliki, "Husi tehditleriyle başa çıkmak için gerekli tüm yeteneklere sahibiz" dedi.

Saldırı anının yeni görüntüleri ortaya çıktı

Havalimanına 10 Ekim'de gerçekleştirilen ve 12 kişinin yaşamını yitirdiği, 309 kişinin de yaralandığı saldırının ise yeni görüntüleri paylaşıldı. Görüntülerde saldırıda kullanılan seyir füzelerinin parçaları da yer aldı.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaRiyadDünyaSon Dakika

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SON DAKİKA: Riyad Havalimanı'na 7-11 Ekim Husi saldırılarında 17 kişi öldü, 333 kişi yaralandı - Son Dakika
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