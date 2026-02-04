Kazım Gökhan Yankılıç'tan Savunma

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın erkek kardeşi Kazım Gökhan Yankılıç savunma yaptı. Yankılıç, "Bir yıl içerisinde bozdurduğum büyüklü küçüklü paraların iddianameye suçlama olarak konulmasını, bozdurduğum her dövizin de Rıza Akpolat'a ait varsayılmasını kabul etmiyorum. Döviz bozdurma işlemlerinin tamamı yasal kayıtlı, izlenebilir şekilde döviz bürosu ve banka aracılığıyla yapılmıştır. Ayrıca sanki bizim Rıza Akpolat'tan önceki bir hayatımız yokmuş gibi bir bakış açısı var" dedi.

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında aralarında görevinden uzaklaştırılan tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, tutuklu Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, tutuklu Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, tutuklu Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, tutuklu Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile tahliye edilip görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin bulunduğu belediye başkanlarına rüşvet verilerek ihale süreçlerinin organize edilmesi iddiasına yönelik hazırlanan iddianame kapsamında, 200 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Duruşma, İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri'de bulunan Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü Duruşma salonunda görülüyor.

"Taşınmaz ve yaşam alanları, ablam Rıza Akpolat ile evlenmeden çok önce edinildi"

İddinamede, soruşturma kapsamında Rıza Akpolat'ın eşi Yeşim Akpolat'ın erkek kardeşi olan tutuklu sanık Kazım Gökhan Yankılıç'ın evine düzenlenen operasyondan sonra 'para ve değerli ziynet eşyaları, şüpheliler Yeşim Akpolat, Kazım Gökhan Yankılıç ve Burak Kangal organizesinde bazı şoförlerle çıkarıldığı ve Rıza Akpolat'ın topladığı rüşvet paralarının ilkini buraya getirdiği, bu kişiler aracılığıyla paranın bozdurulması, dağıtılması işlemlerini yaptığı' öne sürülen Yankılıç, duruşmada savunma yaptı. Savunmasında Yankılıç, "Burak Kangal ile aile bağımız bulunmaktadır. Acar kentteki taşınmazın satın alınması sırasında bir gün önce beni arayarak yarın ne yapacağı bilgisini verdi. Ben de işlemler sırasında yanında bulundum. Orada bulunmam tamamen aile içi refakat nedeniyledir. Bu hususta başka da ekleyeceğim bir şey yoktur. Maya sitesindeki daireyi Aralık 2022 tarihinde bir gece 16 milyon lira bir bedelle satın aldım. Satın aldığım kişiyi tanımıyorum, emlakçı aracılığıyla gerçekleştirdim bu satışı. Bu taşınmaz ve yaşam alanları, ablam Rıza Akpolat ile evlenmeden çok önce edinildi. Daire zaten 1+1, 50 metrekare ve 20 yıllık bir site içerisinde" ifadelerini kullandı.

Aile olarak maddi durumlarının iyi olduğunu, sayısız taşınmazın alım satımına aracılık ettiklerini ve kiraladıklarını söyleyen Yankılıç, "MASAK raporlarında da bunlar zaten bellidir. Bursa'da sattığım arsalar var. Bunlar tapuda her ne kadar rayiç bedelden gösterilse de büyük kar marjlarıyla edinildi ve bu şekilde ticaretimiz gerçekleşti. Eşim Sibel Yankılıç avukattır. 14 yıllık da çalışma hayatı ve ofisi bulunmaktadır. Mülkçü birçok firmaya da danışmanlık hizmeti vermektedir. Düğünümüzü 2017 yılında Ataşehir'de bir otelde yaptık. Bin davetli vardı. Gelen hediyeler kayda değerdi. O dönemde de yine Çilem isimli ablamdan 30 bin dolar gibi bir para almıştık. Aslında bu daireyi tercih etme sebebimiz, hem yatırım amaçlı hem de eşimin ev ofisi olarak konumuna uygunluğuydu. Daha sonra eşim orayı ev ofisi olarak kullanmak istemedi. Bu daireden herhangi bir kira talep etmedim ablamdan çünkü zaten ben de Çiğdem ablamın dairesinde şu an hali hazırda kira vermeden oturuyorum. Bu husus, iddiaların doğru olmadığını açıkça göstermektedir. Yeşim ablam Rabil Bey'in bir araç alındığını bana iletti. Ben de onun üzerine daha önce de zaten Yeniköy'de motor aldığım için buraya geçerek kendisine destek oldum. Rabil Bey'in bir yakını tarafından para bankaya getirildi. Ben de şube içerisinden Rabil Bey adına Yeniköy'de hesabına parayı gönderdim. Ben kendi hesabıma da geçirmedim bu parayı. Parayı yatırdıktan sonra Rıza Akpolat taşıdı. Benim burada maddi olarak herhangi bir kar ya da çıkar amacım olmamıştır. Bu araç ve daireyi ablam Rıza Akpolat ile evlenmeden önce edindi. Hatta 50 bin lira kaporayı da ben Yeşim Yankılıç'a gönderdim. Daha sonra da kendisi bana bu tutarı iade etti. Araç ve ev alımları sırasında ben yanında bulundum kardeşi olarak. Gayrimenkul ve emlak işiyle uğraştığım için bu alımları sırasında benim onlara destek olmam normaldir" dedi.

"Sanki bizim Rıza Akpolat'tan önceki bir hayatımız yokmuş gibi bir bakış açısı var"

Suçlamaları kabul etmeyen sanık Kazım Gökhan Yankılıç, "Tek bir dayanağı bile olmadan döviz bozdurma işlemleri üzerinden suçlama yapılmaktadır. Bir yıl içerisinde bozdurduğum büyüklü küçüklü paraların iddianameye suçlama olarak konulmasını, bozdurduğum her dövizin de Rıza Akpolat'a ait varsayılmasını kabul etmiyorum. Döviz bozdurma işlemlerinin tamamı yasal kayıtlı, izlenebilir şekilde döviz bürosu ve banka aracılığıyla yapılmıştır. Ayrıca iddianameye göre de sanki bizim Rıza Akpolat'tan önceki bir hayatımız yokmuş gibi bir bakış açısı var. Yani hiç tatile de gitmemişiz, hiçbir şey de yaşamamışız, hiçbir şey de almamışız, hiç yokmuşuz gibi bir bakış açısı var. Bu bakış açısı beni ve ailemizin gururunu incitmektedir" diye konuştu.

Duruşma, diğer sanıkların savunmaları ile devam ediyor.