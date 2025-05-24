Rıza Kocaoğlu\'nun hapis cezası aldığı duruşmaya neden katılamadığı belli oldu

İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde menajer Ayşe Barım hakkındaki soruşturma kapsamında yalan tanıklık yaptıkları gerekçesiyle yargılanan oyuncular Halit Ergenç ve Rıza Kocaoğlu hakkında mahkeme kararını verdi. 23 Mayıs 2025 tarihinde İstanbul 24. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'yalan tanıklık' davasının karar duruşmasına yalnızca Halit Ergenç katıldı. İlk duruşmaya katılan Rıza Kocaoğlu'nun karar duruşmasında hazır bulunmadığı, ancak avukatının mahkemede temsil ettiği bildirilmişti.

Mahkeme heyeti, Ergenç'e 1 yıl 10 ay 15 gün, Kocaoğlu'na ise 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Ancak iki oyuncunun da sabıkasının bulunmaması nedeniyle hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği belirtildi.

Duruşmada yer almayan Rıza Kocaoğlu'nun aynı gün ameliyat masasına yattığı ortaya çıktı. Oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, operasyonun nedeni hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Sosyal medya sayfasından bir gönderi paylaşan Kocaoğlu sadece şu notu düştü, " Ameliyatım iyi geçti çok şükür, hepinize çok teşekkür ederim"