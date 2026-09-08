Rize Ardeşen'de banka önünde silahlı saldırıda V.K. ağır yaralandı, şüpheli kaçtı - Son Dakika
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Rize Ardeşen'de banka önünde silahlı saldırıda V.K. ağır yaralandı, şüpheli kaçtı

Rize Ardeşen\'de banka önünde silahlı saldırıda V.K. ağır yaralandı, şüpheli kaçtı
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Ardeşen Merkez Mahallesi'ndeki bir banka şubesinin önünde V.K. adlı şahıs, S.T. tarafından silahla vurularak ağır yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından V.K.'yı Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırdı; kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Rize'nin Ardeşen ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıda 29 yaşındaki şahıs ağır yaralandı.

Olay, Ardeşen Merkez Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bir banka şubesi önünde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.K. (29), S.T. tarafından bilinmeyen bir nedenle silahla vuruldu. Ağır yaralanan V.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırıyı gerçekleştirdiği düşünülen S.T.'nin olay yerinden beyaz bir otomobille kaçtığı öğrenilirken, güvenlik güçleri şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, 3. Sayfa, Ardeşen, Banka, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize Ardeşen'de banka önünde silahlı saldırıda V.K. ağır yaralandı, şüpheli kaçtı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize Ardeşen'de banka önünde silahlı saldırıda V.K. ağır yaralandı, şüpheli kaçtı - Son Dakika
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