Rize Çayeli\'nde Okumuş Çay Fabrikası\'nın ambalaj deposundaki yangın söndürüldü

Rize'nin Çayeli ilçesinde özel bir çay firmasına ait fabrikanın ambalaj deposunda yangın çıktı. Depoda işlenmiş çayın bulunmaması yangının büyümesini önledi.

Yangın ilçenin Abdullah Hoca Köyü'nde faaliyet gösteren Okumuş Çay Fabrikası'nın ambalaj deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle depodan yükselen alevleri fark eden tesis çalışanları ve çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeksizin itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye görevlileri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma işlemlerini tamamladı. Yangının çıktığı alanda yalnızca boş ambalaj malzemeleri ile kolilerin bulunduğu, depoda kuru çayın yer almamasının yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını ve daha büyük boyutlara ulaşmasını engellediği öğrenildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili konuşan fabrika sahibi Resul Okumuş, "Maalesef bugün başımıza elim bir yangın meydana geldi. Paketleme malzemelerini koyduğumuz bölümde yangın çıktı. Elektriklenmeden midir nedendir bilmiyoruz bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. En büyük sevincimiz bir can kaybı ve yaralanma olmaması. Malzeme yerine konulabilir çalışanlarımıza yeter ki bir şey olmasın" dedi.