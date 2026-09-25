Rize Çayeli'nde Okumuş Çay Fabrikası'nın ambalaj deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize Çayeli'nde Okumuş Çay Fabrikası'nın ambalaj deposundaki yangın söndürüldü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rize Çayeli\'nde Okumuş Çay Fabrikası\'nın ambalaj deposundaki yangın söndürüldü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'nin Çayeli ilçesindeki Okumuş Çay Fabrikası'nın ambalaj deposinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Depoda kuru çay yerine boş ambalaj malzemelerinin bulunması yangının büyümesini engelledi; can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, maddi hasar oluştu.

Rize'nin Çayeli ilçesinde özel bir çay firmasına ait fabrikanın ambalaj deposunda yangın çıktı. Depoda işlenmiş çayın bulunmaması yangının büyümesini önledi.

Yangın ilçenin Abdullah Hoca Köyü'nde faaliyet gösteren Okumuş Çay Fabrikası'nın ambalaj deposunda çıktı. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle depodan yükselen alevleri fark eden tesis çalışanları ve çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeksizin itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine sevk edilen itfaiye görevlileri alevlere hızla müdahale ederek yangını kontrol altına aldı ve soğutma işlemlerini tamamladı. Yangının çıktığı alanda yalnızca boş ambalaj malzemeleri ile kolilerin bulunduğu, depoda kuru çayın yer almamasının yangının fabrikanın diğer bölümlerine sıçramasını ve daha büyük boyutlara ulaşmasını engellediği öğrenildi.

Maddi hasarın meydana geldiği yangınla ilgili konuşan fabrika sahibi Resul Okumuş, "Maalesef bugün başımıza elim bir yangın meydana geldi. Paketleme malzemelerini koyduğumuz bölümde yangın çıktı. Elektriklenmeden midir nedendir bilmiyoruz bir yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. En büyük sevincimiz bir can kaybı ve yaralanma olmaması. Malzeme yerine konulabilir çalışanlarımıza yeter ki bir şey olmasın" dedi.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeÇayeliGüncelRizeÇaySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı Servis minibüsünün çarptığı Dolunay hayatını kaybetmişti! Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
İstanbul’da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı İstanbul'da 6 narkotik operasyonu: Vale noktalarında uyuşturucu satışı çökertildi, 187 şüpheli yakalandı
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 13:20:41. #7.13#
SON DAKİKA: Rize Çayeli'nde Okumuş Çay Fabrikası'nın ambalaj deposundaki yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei