Rize\'de itfaiyeden "50 kuruşluk" operasyon

20.01.2026 13:38  Güncelleme: 13:40
Rize'de 10 yaşındaki bir çocuk, oyun oynamak amacıyla parmağına geçirdiği madeni paranın çıkmaması sonucu itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çocuğun sağlığına kavuşmasının ardından yaşadığı olay hakkında itfaiye yetkilileri uyarılarda bulundu.

Rize'de oyun oynamak amacıyla madeni parayı parmağında aksesuara dönüştürmeye çalışan 10 yaşındaki çocuk, sıkışan metal halkayı çıkaramayınca itfaiyenin müdahalesiyle kurtuldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Rize merkezde meydana geldi. 10 yaşındaki bir çocuk, eline geçirdiği 50 kuruşluk madeni paranın orta kısmındaki sarı bölümü çıkararak kendine bir 'oyun yüzüğü' yapmak istedi. Paranın dışta kalan gümüş renkli halkasını parmağına geçiren çocuk, bir süre oynadıktan sonra metal halkayı parmağından çıkarmak istedi ancak başarılı olamadı.

Küçük çocuk parmağının şişmeye başlaması üzerine durumu ailesine haber verdi. Aile fertlerinin kendi imkanlarıyla metali çıkarma girişimleri sonuçsuz kalınca, aile çocuklarını hastaneye götürdü. Hastane de bir çözüm olmayınca doktorlar, çocuğu Rize Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne yönlendirdi.

İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağındaki kan dolaşımının daha fazla etkilenmemesi için hızla harekete geçti. Ekipler, çocuğun elinin zarar görmemesi için metal halkanın altına koruyucu bir aparat yerleştirdi. Ardından hassas kesici aletler kullanılarak, 50 kuruşluk madeni halka titiz bir çalışmayla kesilerek çıkarıldı.

Operasyonun ardından parmağı sıkıştıran metalden kurtulan çocuk rahat bir nefes aldı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu, parmağında oluşan baskı nedeniyle sadece hafif bir ağrı ve kızarıklık oluştuğu öğrenildi.

"Para sıkışmasıyla ilk kez karşılaştık"

Olayı anlatan Rize İtfaiye Müdürlüğü'nde görevli itfaiye çavuşu İsmail Karaosman, "Bu aslında sürekli başımıza gelen bir olay. Yüzük parmağı sıkışması olarak geliyor. Ama bu biraz daha değişik oldu. Küçük bir çocuğumuz 50 kuruş çift halka olduğu için içindeki halkayı çıkartıyor. Parmağına yüzük olarak takıyor onu. Tabi biraz zor takıyor. Daha sonra çıkarmaya uğraşınca parmak şişiyor. Orada kalıyor, parmağı yüzükte sıkışıyor. Tabi keserek çıkardık onu. Çocuk korktu ama bu bizim sürekli yaptığımız bir olay. Önce hastaneye gitmişler orada çıkartamamışlar doğal olarak. Daha sonra oradan buraya yönlendirdiler. Biz de burada keserek çıkardık onu. Çocuklarda bu tarz olaylarla pek karşılaşmıyoruz işin gerçeği. Hani bir yerlere sıkışma falan oluyor. Ama yüzük olayı çocuklarda neredeyse ilk kez başımıza geldi. Yüzük değil, para diyelim ona. Bu tür durumlarda yapılması gereken 112'yi acil çağrı merkezine arayarak oradan destek almak" dedi.

"Hamilelerde çok karşılaşıyoruz"

Özellikle hamile kadınlarda yüzük sıkışmasıyla çok karşılaştıklarını belirten Karaosman, "Hamilelik döneminde kilo alma olayı olduğu için bu tür olaylar sürekli bize geliyor. Ama tekrar söylüyorum, hamilelik döneminde bunu çok yaşıyoruz. Özellikle hamilelik döneminde bayanların yüzüklerini çıkarmaları gerekiyor. Çünkü daha sonradan çok büyük problemler yaşadığımız oluyor" diye konuştu. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Operasyon, 3-sayfa, İtfaiye, Çocuk, Rize, Son Dakika

