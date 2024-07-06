Rize'de 3 gündür haber alınamayan adam ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
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Rize'de 3 gündür haber alınamayan adam ormanlık alanda ölü bulundu

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Rize'nin Pazar ilçesinde 3 gündür haber alınamayan yaşlı bir adam ormanlık alanda ölü olarak bulundu. İsmet Vardal'ın ailesi kayıp ihbarında bulunurken, güvenlik güçleri ve akrabaları arama çalışmalarına katıldı. Arama sonucunda Vardal'ın cansız bedeni bulundu ve olay yerine sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Ceset otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.

06.07.2024 12:28
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Rize'de 3 gündür haber alınamayan adam ormanlık alanda ölü bulundu

RİZE - Rize'nin Pazar ilçesinde kendinden 3 gündür haber alınamayan yaşlı adam ormanlık alanda ölü olarak bulundu.

Olay İlçeye bağlı Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 gündür kendisinden haber alınamayan İsmet Vardal'ın ailesi kayıp ihbarında bulundu. Güvenlik güçleri bölgede çalışma yaparken Vardal'ın akrabaları da arama çalışmalarına katıldı. Vardal'ın yakınları çay tarım arazisinde bir çizme buldu. Aramanın yoğunlaştırıldığı ormanlık alanda İsmet Vardal'ın cansız bedeni bulundu. Cesedin bulunduğu alanın zorlu arazi koşulları nedeniyle sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri Kaçkar İtfaiye Birliği'nin vinci ile olay yerine indirildi. Aynı şekilde cesette bölgeden vinçle alınarak ambulansa yerleştirildi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ceset otopsi için Rize Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de 3 gündür haber alınamayan adam ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de 3 gündür haber alınamayan adam ormanlık alanda ölü bulundu - Son Dakika
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