Rize\'de Aile Hekiminin Aracı Yandı

Rize'de ailesiyle beraber hareket halinde olan aile hekiminin aracı seyir halindeyken bir anda yanmaya başladı.

Olay Rize'nin Pazar ilçesine bağlı Kirazlık Mahallesi Karadeniz Sahil Yolu'nda dün gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen belgeye göre Artvin istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Kemal Yılmaztürk 53 AAD 541 plakalı aracıyla seyir halindeyken ilk önce araçtan yanık kokusu geldiğini, sonrasında ise aracın arıza lambasının yandığını fark aracını sağa çekti. Araçtan inen Yılmaztürk aracından önce duman sonrasında ise dumanların yerini alevler bıraktığını görerek araçtaki yangın tüpü ile müdahale etmek istedi. O esnada yoldan geçen diğer şoförler ise durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek yardım istedi. Olay yerine Kaçkar Bölge İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede yanan araca ulaşan ekipler yangını kontrol altına alarak söndürdü.

"Yangın tüpünü aldım ama üç tane tüp var arabada boşunu alabildim"

Rize'nin Çayeli ilçesinde 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'nde görev yaptığı öğrenilen aile Hekimi Kemal Yılmaztürk aracının arıza uyarısı verdiğini görünce hemen kenara park ederek aracı terk ettiğini dile getirerek "2 kilometre ileride arabamın içinde bir koku hissettim. 500 metre sonra motor arazı diye uyarı verdi. Hemen cebe çektim, baktım ki yanmaya başladı tam ortadan. Yangın tüpünü aldım ama üç tane tüp var arabada boşunu alabildim. Panik oldum, işte yandı gitti. Alevlendi yandı. Üç kişiydik çocuğum ve ailemle beraber hiçbir şey olmadı" dedi. - RİZE