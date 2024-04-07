Rize'de çatı alev alev yandı
RİZE - Rize'de bir evin çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Yangın, merkeze bağlı Dağsu Mahallesinde çıktı. Alınan bilgiye göre, mahallede bulunan iki katlı bir evin çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. Çıkan yangından yükselen alevleri gören mahalle sakinleri yangını 112 acil çağrı servisine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürme çalışmalarına başladı. Ekipler çatıda çıkan yangın kısa sürede söndürülerek kontrol altına alındı. Çıkan yangında ölen veya yaralanan olmadı.
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Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akbük köyünde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, askerlerin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinden çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, 'Han Yunus'tan çekilen kuvvetler Refah'taki görevleri için hazırlık yapıyorlar' dedi. İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız sürerken, askerlerin bugün güneydeki Han Yunus kentinden çekilmesi 'Neden?' sorularını da beraberinde getirdi. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant yaptığı açıklamada, 'Han Yunus'tan çekilen kuvvetler gelecekteki görevleri için hazırlanıyorlar. Şifa Hastanesi'nde bu tür görevlerin örneklerini gördük ve ayrıca Refah'taki görevleri için de hazırlık yapıyorlar' dedi. Filistinlilerin durumunu iyileştirmeye yönelik bir dizi adımın parçası olarak geçtiğimiz hafta kurulan İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İnsani Yardım Koordinasyon ve Çatışmayı Önleme Ünitesi'ni gezen Gallant, 'Bu savaşın hedeflerine erişmek için çalışırken, Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını kolaylaştırmanın öneminin de farkındayız' dedi. İsrail'in Birleşmiş Milletler'in kıtlık uyarısında bulunduğu Gazze'deki insani durumu iyileştirmek için ABD ile yakın işbirliği içinde çalıştığını savunan Gallant, 'ABD yönetimine bu savaş sırasında uzun süredir verdikleri destek ve hem esir meselesi hem de Gazze'ye ulaştırılan yardımlarla ilgili olarak insani konularda gösterdikleri liderlik için takdirlerimi ifade etmek isterim' şeklinde konuştu. Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise, insani yardımların etkin bir şekilde denetlenmesi, nakledilmesi ve dağıtılması için alınan tedbirler konusunda Gallant'a brifing verildiği belirtildi. Açıklamada, insani yardım koordinasyon ünitesinin yardım çalışanlarının güvenliğini temin edecek şekilde yardımların ulaştırılmasını kolaylaştırmak için 'kilit ortakların' yakın bir şekilde çalışmasını sağlamak amacıyla kurulduğu ifade edildi. - TEL AVİV
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