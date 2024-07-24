Rize'de Çay Bahçesinde Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Rize'de Çay Bahçesinde Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı

Rize'nin Kanbursırt Mahallesi'nde çay bahçesinde hasat yapan 2 kişinin üzerine yıldırım düştü. Olay sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, diğer kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

24.07.2024 18:20
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Rize'de çay bahçesinde hasat yapan 2 kişinin üzerine yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Kanbursırt Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mahallede 2 kişi çay toplamak üzere bahçeye girdi. Çay topladıkları esnada üzerlerine yıldırım düşen Afgan işçi ve yanında bulunan E.K. isimli vatandaş yere yığıldı. Çevredeki vatandaşlar, yerde yatan 2 kişiyi fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Afgan işçinin hayatını kaybettiğini belirlerken, E.K. ise ilk müdehale yapılmasının ardından ambulansla Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de Çay Bahçesinde Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Çay Bahçesinde Yıldırım Düştü: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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