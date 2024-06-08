Rize'de geri geri gelen aracın altında kalan bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Rize'de geri geri gelen aracın altında kalan bir kişi yaralandı

Rize'nin Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde geri geri gelen bir aracın altında kalan bir kişi yaralandı. Aracın kendisine doğru geldiğini fark etmeyen yayalardan biri çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yere düşen yayalardan biri son anda kurtulurken diğeri aracın altında kaldı. Sürücü ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılan yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Olay, güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

08.06.2024 22:04
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Rize'de geri geri gelen aracın altında kalan bir kişi yaralandı. O anlar güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Olay, Merkeze bağlı Fener Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aracıyla geri geri gelen sürücü o sırada aracın arkasından geçen yayaları fark etmedi. Geri gelen aracın kendilerine doğru geldiğini gören yayalardan biri çarpmanın etkisiyle yere düştü. Yere düşen yayalardan biri aracın kendini ezmesinden son anda kurtulurken biri aracın altında kaldı. Olayı fark eden sürücü aracından indi ve aracın altında kalan yayayı kurtarmak için yardıma koştu. Çevredeki vatandaşlar ile birlikte kurtarılan yaya için 112 acil çağrı servisine ihbarda bulunuldu. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yayanın olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından hastaneye kaldırdı. Meydana gelen olay çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Rize'de geri geri gelen aracın altında kalan bir kişi yaralandı - Son Dakika

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