Rize\'de İkiz Bebeklere AFAD Müdahalesi

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Rize'de rahatsızlanan 3 günlük ikizlerin bulunduğu bölgeye yoğun kar yağışı nedeniyle sağlık ekipleri çıkamayınca, AFAD ekipleri tarafından bebekler alınarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Rize'de aralıksız devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize merkez Azaklıhoca köyünde henüz 3 günlük olan ikiz bebekler rahatsızlandı. Bebeklerin ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri kar nedeniyle eve ulaşmakta zorluk çekince ailenin ve ikizlerin imdadına Acil Durum ve Afet Yönetimi (AFAD) Rize ekipleri yetişti. AFAD'a ait 8x8 araçla eve ulaşan ekipler ikizleri alıp ambulanstaki sağlık ekiplerine teslim etti. - RİZE