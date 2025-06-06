Rize'de tarım arazisine kaçan kurbanlık sahiplerini peşinde koşturdu.
Rize'nin Derepazarı ilçesine bağlı Kirazdağı Köyü'nde sahiplerinden kurtulmayı başaran boğa kaçmaya başladı. Çay tarım arazisine giren boğanın sahiplerini karayoluna çıkmaması için mücadele etti. Bahçenin içerisinde kontrol altına almaya çalıştıkları boğayı zapt etmekte zorlanan sahipleri Rize Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nden yardım istedi. Köye gelen ekipler sahiplerini 1 kilometre koşturan boğayı sakinleştirici iğneyle yakaladı. - RİZE
Son Dakika › 3.Sayfa › Rize'de Kaçan Kurbanlık Boğa Tarım Arazisine Girdi - Son Dakika
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