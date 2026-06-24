Rize'de çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Rize'de çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Rize\'de çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yakalandı
24.06.2026 21:15  Güncelleme: 21:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Rize'de yaya Demet Yıldız'a çarparak ölümüne neden olan ve ardından kaçan kamyonet sürücüsü E.U., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Rize'de bir kadına çarparak olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.

Kaza, 24 Haziran 2026 günü saat 18.00 sıralarında Rize Merkez Dönel Kavşak'tan sahil yolu Trabzon istikametine katılım noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.U. yönetimindeki 06 MYF 90 plakalı kamyonet, dönel kavşak viyadüğü altındaki minibüs duraklarının arkasından Rize Belediyesi sahil açık otoparkı yönüne geçmeye çalışan yaya Demet Yıldız'a (33) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 19 metre savrulan Demet Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü E.U.'nun olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa süre sonra Rize merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Kazaya karışan araç da ekipler tarafından tespit edildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Yaşam, Polis, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Katliam gibi zincirleme kaza Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi Katliam gibi zincirleme kaza! Araçlar alev aldı, 3 kişi feci şekilde can verdi
Trump’a İran şoku ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı Trump'a İran şoku! ABD Senatosu savaş yetkilerini kısıtlama kararı aldı
Peru’da seçim krizi Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı Peru'da seçim krizi! Kaybetmeye yakın aday sonucu tanımayacağını açıkladı
Büyü işe yaradı Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı Büyü işe yaradı! Kane üst üste kaçırdı, Gana puanı kaptı
Bodrum’daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi’den Bodrum'daki fiyatlara bir tepki de ünlü modacı Cemil İpekçi'den
Almanya’da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu Almanya'da telsiz arızası nedeniyle ülke genelinde tren seferleri durduruldu

21:55
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı
21:39
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
8 yıldır ekranlardan uzak olan Gamze Özçelik setlere geri döndü
21:38
5 yaşındaki Hamza’nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
5 yaşındaki Hamza'nın hayatını kaybettiği köpek saldırısında belediye başkanına soruşturma izni
21:23
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
A Milli Takım kendini bile bile yakmış
20:40
Demirtaş’tan “Az kaldı“ çıkışı Erdoğan’a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
Demirtaş'tan "Az kaldı" çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici
19:09
İddia: Trump’ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye’ye jet motoru satacak
İddia: Trump'ın Ankara ziyareti öncesi ABD Türkiye'ye jet motoru satacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 22:51:34. #7.13#
SON DAKİKA: Rize'de çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.