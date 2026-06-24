Rize\'de çarptığı kadının ölümüne neden olan sürücü yakalandı

Rize'de bir kadına çarparak olay yerinden kaçan sürücü, polis ekiplerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı.
Kaza, 24 Haziran 2026 günü saat 18.00 sıralarında Rize Merkez Dönel Kavşak'tan sahil yolu Trabzon istikametine katılım noktasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.U. yönetimindeki 06 MYF 90 plakalı kamyonet, dönel kavşak viyadüğü altındaki minibüs duraklarının arkasından Rize Belediyesi sahil açık otoparkı yönüne geçmeye çalışan yaya Demet Yıldız'a (33) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık 19 metre savrulan Demet Yıldız, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü E.U.'nun olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, kaçan sürücüyü kısa süre sonra Rize merkeze bağlı Camiönü Mahallesi'nde yakalayarak gözaltına aldı. Kazaya karışan araç da ekipler tarafından tespit edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - RİZE
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