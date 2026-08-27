Rize'de Kayıp Çocuk için Arama Çalışmaları Genişletildi - Son Dakika
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Rize'de Kayıp Çocuk için Arama Çalışmaları Genişletildi

Rize\'de Kayıp Çocuk için Arama Çalışmaları Genişletildi
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Çayeli'nde dalgalara kapılan 10 yaşındaki Ali Kerem Ö.'nün bulunması için arama çalışmaları Artvin'e yayıldı.

Rize'nin Çayeli ilçesinde dalgalara kapılarak kaybolan 10 yaşındaki Ali Kerem Ö.'nün bulunması için yürütülen arama çalışmaları, deniz akıntısının yönü dikkate alınarak komşu il Artvin'in sahil şeridine genişletildi.

Olay, Rize'nin Çayeli ilçesine bağlı Büyük Taşhane Mahallesi'nde meydana geldi. Ailesiyle birlikte sahilde piknik yapan Ali Kerem Ö. (10) ayaklarını denize sokmak istediği sırada dalgalara kapıldı. Kardeşinin yardımına koşan ağabeyi Ahmet Ertuğrul Ö. (16) de denize atladı. İki kardeş kısa süre sonra dalgaların arasında gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Dalgıçların yürüttüğü çalışma sonucunda denizden ağır yaralı olarak çıkarılan Ahmet Ertuğrul Ö., olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Çayeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kayıp Ali Kerem Ö.'nün bulunması için başlatılan çalışmalar ise genişletilerek devam ediyor. Deniz akıntısının yönünü değerlendiren AFAD ve HOPAK (Hopa Arama Kurtarma) ekipleri, arama faaliyetlerini Artvin sahiline taşıdı. Ekipler, Fındıklı ile Arhavi arasındaki sahil şeridinde karadan dürbün ve çeşitli ekipmanlarla tarama çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Acil Durum, 3. Sayfa, Çayeli, Artvin, Rize, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rize'de Kayıp Çocuk için Arama Çalışmaları Genişletildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de Kayıp Çocuk için Arama Çalışmaları Genişletildi - Son Dakika
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