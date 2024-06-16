Rize'de meydana gelen kazada anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Rize'de meydana gelen kazada anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti

Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan araçta bulunan 5 kişilik ailedeki 3 kişi hayatını kaybederken 2'si yaralandı.

16.06.2024 13:41
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Rize'de direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan araçta bulunan 5 kişilik ailedeki 3 kişi hayatını kaybederken 2'si yaralandı.

Kaza, Rize'nin İyidere ilçesi Karadeniz sahil yolunda sabah saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, İyidere'den Trabzon istikametine gitmekte olan 53 HC 293 plakalı aracın sürücüsü Ümit Bal (41), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarptı. Meydana gelen kazayı görenler olayı 112 Acil Çağrı Servisine bildirdi. İhbarın üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan Gülcan Bal (40) ile çocukları Burak Bal (12), Mert Bal (16) ve Ziya Bal (5) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaralananlara olay yerindeki ilk müdahalesini yapmasının ardından yaralılar, ambulanslar ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan anne Gülcan ile çocukları Burak ve Mert Bal yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralanan araç sürücüsü Ümit Bal ve 5 yaşındaki oğlu Ziya Bal'ın ise hastanede tedavileri sürüyor. - RİZE

Kaynak: İHA

Rize, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Rize'de meydana gelen kazada anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Rize'de meydana gelen kazada anne ve 2 oğlu hayatını kaybetti - Son Dakika
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