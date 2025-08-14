Rize\'de Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Rize'nin Pazar ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza Pazar ilçesine bağlı Melyat köyünde Karadeniz Sahil Yolu'nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Pazar istikametinden Rize istikametine gitmekte olan Mehmet Güven yönetimindeki 53 EC 008 plakalı motosiklet sürücüsü sebebi henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Yoldan geçen diğer araçların 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Mehmet Güven'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - RİZE